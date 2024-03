Vorsicht walten lassen bei Interpublic of …

Der Sentiment und Buzz um die Aktien sind wichtige Indikatoren für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Interpublic Of Cos zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Interpublic Of Cos wies eine negative Veränderung auf, was einem "Schlecht"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Interpublic Of Cos-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen 2 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Interpublic Of Cos vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 39,75 USD angesiedelt, was einer Performance von 27,4 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund der Abweichung des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage vom aktuellen Kurs. Jedoch wird für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Interpublic Of Cos führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund der Wertigkeit von 90,73. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".