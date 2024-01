Vorsicht walten lassen bei InflaRx …

Inflarx wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Auch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Wer derzeit in die Aktie von Inflarx investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,66 Prozentpunkten erzielen. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Eine unterdurchschnittliche Aktivität bei der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität lässt eine "Schlecht"-Bewertung zu, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Somit wird der Aktie von Inflarx bezüglich des langfristigen Stimmungsbilds die Note "Schlecht" vergeben.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Inflarx mittlerweile auf 2,97 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,528 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -48,55 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,39 EUR, wodurch die Aktie mit +9,93 Prozent Abstand ein "Gut" erhält. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.