Vorsicht walten lassen bei Ideal Power …

Die Aktie der Ideal Power wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Ideal Power. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 18 USD, was einer Erwartung von 156,41 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 7,02 USD liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Dies wurde durch die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen festgestellt, die sich in diesem Zeitraum mit Ideal Power befasst haben.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war stark erhöht, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,57 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 7,02 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (7,91 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-11,25 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.