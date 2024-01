Vorsicht walten lassen bei I-Control …

Die I-control-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven analysiert und erhält dabei insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,28 HKD liegt, während der aktuelle Kurs 0,182 HKD beträgt, was einer Abweichung von -35 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,22 HKD unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -17,27 Prozent entspricht. Diese Abweichungen führen zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 303,84, was deutlich über dem Branchenmittel in der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt (42,65). Dies führt zu einer Überbewertung und einer damit verbundenen "Schlecht"-Empfehlung.

Auch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet die I-control-Aktie schlecht ab, da ihre Dividendenrendite von 2 % niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,12 %.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der eine neutrale Bewertung auf Basis der letzten 7 Tage ergibt. Jedoch wird die Aktie auf Basis des RSI auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die I-control-Aktie somit aus verschiedenen Analyseperspektiven eine "Schlecht"-Bewertung.