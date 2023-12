Vorsicht walten lassen bei Holly Futures …

Die Technische Analyse von Holly Futures zeigt, dass die trendfolgenden Indikatoren auf eine neutrale Bewertung hinweisen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,05 HKD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,59 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,55 HKD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Holly Futures somit ein "Neutral"-Rating basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Holly Futures einen Wert von 83, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22,17 als überbewertet angesehen wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Holly Futures haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über die Aktie, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Holly Futures weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,72 Prozent liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält Holly Futures aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine neutrale Gesamtbewertung.