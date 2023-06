Vorsicht walten lassen bei Helma Eigenheimbau …

Der Helma Eigenheimbau-Kurs wird am 19.06.2023, 14:55 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 8.89 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Wohnungsbau".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Helma Eigenheimbau. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Helma Eigenheimbau daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Helma Eigenheimbau von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Helma Eigenheimbau-Aktie ein Durchschnitt von 18,81 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,88 EUR (-52,79 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (13,87 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-35,98 Prozent Abweichung). Die Helma Eigenheimbau-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Helma Eigenheimbau erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Helma Eigenheimbau investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,71 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 31,43 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

