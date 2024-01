Vorsicht walten lassen bei Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage …

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage bei Hebei Yangyuan Zhihui Beverage in den letzten vier Wochen verschlechtert, während die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1,63 Prozent erzielt, was 12,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit Nahrungsmitteln schneidet Hebei Yangyuan Zhihui Beverage mit einer Rendite von 12,09 Prozent über dem Durchschnitt gut ab.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 24,09 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 20,82 CNH liegt, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 22,29 CNH, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich aus diesen Analysen ein Gesamtbefund von "Schlecht".

Anhand des Relative Strength-Index wird die Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 29,12, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 62,6 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.