Vorsicht walten lassen bei Hainan Haide Industry …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hainan Haide Capital Management-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 68 erreicht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 65,47, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für die Hainan Haide Capital Management-Aktie.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Hainan Haide Capital Management-Aktie mit 10,13 CNH derzeit -9,47 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -17,44 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Hainan Haide Capital Management-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Aktie diskutiert, wobei an acht Tagen positive und an insgesamt drei Tagen neutrale Meinungen vorherrschten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Hainan Haide Capital Management-Aktie in den vergangenen Monaten erhöht war. Zudem wurde eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Hainan Haide Capital Management-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI, eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment und der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz.