Vorsicht walten lassen bei HKE …

Die Dividendenrendite von Hke beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Dadurch erhält das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" konnte Hke im letzten Jahr eine Rendite von 131,46 Prozent erzielen, was 133,5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hke beträgt 464, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Bauwesen" eine Überbewertung zeigt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hke liegt bei 73,68, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34 und zeigt eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung vergeben.