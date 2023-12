Vorsicht walten lassen bei Guangdong Tannery …

In den letzten 200 Handelstagen hat die Namyue-Aktie einen Durchschnitt von 0,54 HKD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,47 HKD, was einem Unterschied von -12,96 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,5 HKD ergibt eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs (-6 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Namyue-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Namyue diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Mit einer Dividende von 0 % schneidet Namyue im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (6,17 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger ab, da die Differenz 6,17 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Namyue beträgt das aktuelle KGV 167, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt ein KGV von 32 haben. Namyue ist daher aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.