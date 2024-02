Vorsicht walten lassen bei Gremz …

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, hat in den letzten 7 Tagen die Bewegungen der Aktienkurse gemessen, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtzahl der Bewegungen verglichen hat. Der RSI-Wert für Gremz liegt bei 75,73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 65 für Gremz, was als neutral eingestuft wird und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, mit roten Stimmungsbarometeranzeigen an zwei Tagen und überwiegend neutralen Anlegerdiskussionen an zwei Tagen. Negative Themen über das Unternehmen Gremz dominierten die Gespräche, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das Anleger-Sentiment führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Gremz bei 1893 JPY liegt, was -6,39 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, beträgt -18,42 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Gremz wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.