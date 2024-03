Vorsicht walten lassen bei Givaudan ADR …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan beträgt derzeit 38,32, was 31 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 29 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben Analysen gezeigt, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eher negativ ist. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Givaudan zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende weist Givaudan eine Dividendenrendite von 1,97 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Givaudan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3130,68 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3710 CHF liegt, was einer Abweichung von +18,5 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3545,64 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,64 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Givaudan-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.