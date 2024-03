Vorsicht walten lassen bei Gensource Potash …

Die technische Analyse der Gensource Potash-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 0,1 CAD aufweist. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,08 CAD, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,07 CAD, wobei der letzte Schlusskurs (+14,29 Prozent) über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Gensource Potash-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Gensource Potash derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,64 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie ist überwiegend negativ, auch wenn in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Gensource Potash-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,15 Prozent erzielt, was 25,86 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.