Vorsicht walten lassen bei Genedrive …

Die Genedrive-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 14,62 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,625 GBP, was einem Unterschied von -47,85 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 8,04 GBP weist mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-5,16 Prozent Abweichung) auf eine negative Entwicklung hin, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält die Genedrive-Aktie in der einfachen Charttechnik daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Genedrive von Analysten als "Neutral" bewertet.

Auch die Stimmung der Anleger gegenüber der Genedrive-Aktie wird analysiert. Kommentare und Befunde in sozialen Medien waren neutral, jedoch wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Genedrive in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,82 Prozent, was eine Outperformance von +1,06 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite um 1,73 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.