Vorsicht walten lassen bei Gateley …

Die technische Analyse der Gateley-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 153,29 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 135 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -11,93 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 148,46 GBP, was eine Distanz von -9,07 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen über Gateley. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutralen" Stimmung führt.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Gateley nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen wird. Das KGV von 14,43 liegt insgesamt 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der bei 54,79 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht das Prädikat "Gut".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 5,99 Prozent, die 5,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen, 11,67) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Gateley von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.