Vorsicht walten lassen bei Fujian Qing Shan Paper Industry …

Die Fujian Qingshan Paper Industry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 2,58 CNH verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 2,14 CNH liegt. Das ergibt eine Abweichung von -17,05 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,26 CNH über dem aktuellen Kurs von 2,14 CNH, was einer Abweichung von -5,31 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Branchenvergleich erzielte die Fujian Qingshan Paper Industry-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,06 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -24,95 Prozent, was einer Outperformance von +11,89 Prozent für Fujian Qingshan Paper Industry entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -24,95 Prozent verzeichnete, lag das Unternehmen 11,89 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Fujian Qingshan Paper Industry-Aktie ergibt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 11 für den RSI der letzten 7 Tage. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (58,47) zeigt jedoch, dass das Unternehmen hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI auf 7-Tage-Basis. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich daher insgesamt ein "Gut"-Rating für Fujian Qingshan Paper Industry nach RSI-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Fujian Qingshan Paper Industry bei 36,07, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Neutralität dieser Bewertung zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist und somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.