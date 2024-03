Vorsicht walten lassen bei Fujian Mindong Electric Power …

Die technische Analyse der Fujian Mindong Electric Power zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,13 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 9,37 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -7,5 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 9,47 CNH, was einer Abweichung von -1,06 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,16 Prozent für die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Fujian Mindong Electric Power.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass Fujian Mindong Electric Power in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Einschätzung wider, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -16,06 Prozent erzielt, was 7,11 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt die Rendite bei -8,95 Prozent, womit die Fujian Mindong Electric Power aktuell um 7,11 Prozent unter diesem Wert liegt und insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.