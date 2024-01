Vorsicht walten lassen bei Fujian …

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" eingestuft wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Fujian liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 22,58, was auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite ausgedrückt. Die Dividendenrendite von Fujian liegt bei 0 Prozent und befindet sich somit unter dem Branchendurchschnitt von 6,27 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt: Je niedriger der Wert, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Fujian weist ein KGV von 58,44 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 30 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "teuer" eingestuft und erhält somit ein "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Fujian im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,08 Prozent erzielt, was 20,14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -4,41 Prozent, wobei Fujian aktuell 11,68 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.