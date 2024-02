Vorsicht walten lassen bei Fortis 1st Cum Red Srs F Prf …

Die technische Analyse für die Fortis-Canada-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 55,56 CAD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 52,56 CAD liegt. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt von 54,47 CAD liegt jedoch nahe am letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fortis-Canada. Die Aktie wird daher neutral bewertet. Die geringe Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einer "Schlecht"-Bewertung insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) von 79 für die letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis von 67,54 ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung für Fortis-Canada.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 23,86, was 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Überbewertung hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie der Fortis-Canada.