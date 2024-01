Vorsicht walten lassen bei Fisker Registered (A) …

Die Fisker-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 5,17 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 1,75 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -66,15 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (2,84 USD) liegt über dem aktuellen Kurs (-38,38 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Fisker-Aktie veröffentlicht wurden. Es gab in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Diskussionen über Fisker, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt ein neutrales Rating für die Fisker-Aktie, mit einem RSI7-Wert von 35,09 und einem RSI25-Wert von 57,43, was auf eine neutrale Empfehlung hinweist.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Fisker in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über Fisker zeigt sich jedoch im neutralen Bereich, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.