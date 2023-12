Vorsicht walten lassen bei Findev …

Die Findev-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,34 CAD erreicht, was einen Abstand von -8,11 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bedeutet. Diese Entwicklung führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar -19,05 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Findev-Aktie liegt bei 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ergibt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 60, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Findev.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Findev negativ war, und dass in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Findev-Aktie 3, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" eine Unterbewertung darstellt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.