Vorsicht walten lassen bei Fathom Digital Manufacturing …

Die Fathom Digital Manufacturing C Aktie wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,61 USD, während der Aktienkurs bei 4,35 USD um -34,19 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 4,43 USD, was einer Abweichung von -1,81 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Fathom Digital Manufacturing C Aktie einen Wert von 69,08 an, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Fathom Digital Manufacturing C befasst. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.