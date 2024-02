Vorsicht walten lassen bei F45 Training Holdings …

Die Diskussionen rund um F45 Training auf den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen hin. In den letzten Wochen haben sich die positiven Meinungen vermehrt, und die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv diskutiert. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist und die Aktie angemessen bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der F45 Training auf 0,29 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,023 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -92,07 Prozent beträgt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,04 USD, was zu einem Abstand von -42,5 Prozent führt und somit auch zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass F45 Training weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass F45 Training überkauft ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält F45 Training somit gemischte Bewertungen in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse, während die Kommunikationsfrequenz und die Stimmungslage neutral bewertet werden.