Vorsicht walten lassen bei Envitec Biogas …

Der Aktienkurs von Envitec Biogas zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor eine Rendite von -39,52 Prozent, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche schneidet Envitec Biogas mit einer Rendite von 51,62 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Envitec Biogas eher neutral diskutiert, mit drei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 bei 38,63 EUR liegt und der Kurs der Aktie (28,1 EUR) um -27,26 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 31,86 EUR entspricht einer Abweichung von -11,8 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Envitec Biogas auf fundamentaler Basis als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,85 liegt die Aktie 78 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,53, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.