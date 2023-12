Vorsicht walten lassen bei Eastman Kodak …

Die Eastman Kodak-Aktie hat in verschiedenen Bereichen eine schlechte Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,49 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Eastman Kodak in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,12 Prozent erzielt. Im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt die Aktie um -5,31 Prozent im Minus. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Eastman Kodak 13,63 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -9,09 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Eastman Kodak verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie liegt jedoch im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält die Eastman Kodak-Aktie aufgrund ihrer Leistung in verschiedenen Bereichen ein "Schlecht"-Rating.