Vorsicht walten lassen bei EON …

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eon auf 50 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 50,17 Euro für jeden Euro Gewinn von Eon zahlt. Im Vergleich mit anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 76 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen über Eon. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Eon wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eon-Aktie ergibt für die letzten 7 Tage einen Wert von 86, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 71,16) zeigt ebenfalls, dass die Aktie überkauft ist und daher auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Eon.