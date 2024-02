Vorsicht walten lassen bei Duty Free …

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Duty Free derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,13 SGD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,085 SGD) um -34,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,1 SGD zeigt eine Abweichung von -15 Prozent und qualifiziert die Aktie als "Schlecht". Insgesamt erhält sie somit das Rating "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Duty Free in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität für Duty Free in den letzten vier Wochen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Duty Free 4,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich ist die Aktie daher eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Duty Free-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält Duty Free daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.