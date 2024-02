Vorsicht walten lassen bei Doutorichires Holdings …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Doutor Nichires liegt bei 73,53, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Auch der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 72,4 und ergibt somit ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Die Diskussionen über Doutor Nichires in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. Weder positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt, und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Doutor Nichires-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2180,55 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 2065 JPY liegt, was einer Abweichung von -5,3 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 2164,66 JPY, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Doutor Nichires, sowohl bei Investoren als auch in den sozialen Medien, wird als neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf. Daher erhält die Aktie von Doutor Nichires bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Einschätzung "Neutral".