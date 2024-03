Vorsicht walten lassen bei Double Medical …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Double Medical-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, da er bei 29,39 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher ebenfalls ein "Gut" erhält.

Die Dividendenrendite von Double Medical liegt bei 0 Prozent, was 1,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Double Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,27 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 31,1 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,52 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" erzielte Double Medical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,65 Prozent, was eine Underperformance von -10,3 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -20,43 Prozent 15,22 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Double Medical in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.