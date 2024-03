Vorsicht walten lassen bei Deutsche Effecten, Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft …

Die Diskussionen über die Deutsche Effecten- Und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft in sozialen Medien geben Aufschluss über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu der Einschätzung, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Effecten- Und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft einen Wert von 2 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist.

Bezogen auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI mit einem Wert von 74. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 61,54, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Deutsche Effecten- Und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,42 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 7,59 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -36,01 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Aktie von Deutsche Effecten- Und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft als "Neutral" einzustufen ist, wobei fundamentale Kriterien auf eine Unterbewertung hinweisen, während die RSI-Bewertung und der Branchenvergleich zu einem "Schlecht"-Rating führen.