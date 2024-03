Vorsicht walten lassen bei Demaecan …

Die technische Analyse von Demae-can zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 414,3 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 360 JPY gehandelt wird. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -13,11 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso weist der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 433,28 JPY auf, was einen Abstand von -16,91 Prozent bedeutet und auch als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Demae-can zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung beobachtet werden. Die Stimmungslage hellte sich auf, und es wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Daher erhält Demae-can in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Demae-can liegt bei 61,29, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 72, was eine überkaufte Situation anzeigt und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Demae-can basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem RSI.