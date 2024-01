Vorsicht walten lassen bei D S SmithPLC …

In den letzten vier Wochen gab es bei Ds Smith eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat keine signifikante Veränderung gezeigt und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Ds Smith liegt mit 6,45 % unter dem Branchendurchschnitt von 8,8 %, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ds Smith-Aktie kurzfristig betrachtet überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Ds Smith mit einem Wert von 9,25 deutlich niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Behälter & Verpackung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.