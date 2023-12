Vorsicht walten lassen bei Crealogix …

Weitere Suchergebnisse zu "Crealogix":

Die Aktie von Crealogix wird derzeit als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 1274,27 deutlich über dem Branchen-Durchschnitt von 61,51 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) von Crealogix liegt bei 50 und zeigt somit eine neutrale Situation, weder überkauft noch überverkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Crealogix war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit neutralen Einstellungen an einigen Tagen. Aktuell zeigen sich die Anleger weiterhin positiv gestimmt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Crealogix mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,16 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.