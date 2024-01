Vorsicht walten lassen bei CommVault …

Die Softwarefirma Commvault hat zuletzt eine Dividende ausgeschüttet, die im Vergleich zum Aktienkurs eine negative Differenz von -2,24 Prozent aufweist. Unsere Analysten bewerten dies als "Schlecht". Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Commvault-Aktie überkauft ist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt der RSI25 einen neutralen Wert, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Commvault.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf Commvault mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Tendenz auf, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Commvault in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 11,67 Prozent erzielt hat, was über dem Durchschnitt der "Software"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Commvault, basierend auf Dividendenpolitik, RSI und Branchenvergleich, obwohl das langfristige Stimmungsbild positiv ist.