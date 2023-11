Vorsicht walten lassen bei Cloverration …

Weitere Suchergebnisse zu "Clover":

Die technische Analyse der Aktie von Clover zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,12 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,86 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit -23,21 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,93 AUD, was einer Differenz von -7,53 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Clover eine Dividendenrendite von 2,14 % auf, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienindustrie um 4,68 Prozentpunkte niedriger liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Clover haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat keine signifikanten Veränderungen gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Clover liegt bei 23,33, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".