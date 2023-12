Vorsicht walten lassen bei ClearOne …

Die aktuelle Dividendenrendite für Clearone beträgt 0 Prozent, was unter dem Branchenmittelwert von 2,06 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist Clearone mit einem Wert von 83,11 deutlich teurer als der Durchschnitt in der Branche "Kommunikationsausrüstung". Das Branchen-KGV liegt bei 46,19, was einem Abstand von 80 Prozent entspricht. Daher stufen wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung ein.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Clearone interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Außerdem verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ist die Clearone-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7-Wert beträgt 36,36, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 33,33 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.