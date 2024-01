Vorsicht walten lassen bei Civitas Resources …

Weitere Suchergebnisse zu "Civitas Resources":

Die Civitas-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 72,34 USD, während der letzte Schlusskurs bei 66,04 USD liegt, was einer Abweichung von -8,71 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (70,2 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,93 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ein "Schlecht"-Signal, da der RSI der Civitas bei 77,2 liegt und somit als überkauft gilt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,48 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Diskussion über Civitas. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen zugunsten von negativen Themen verschoben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Civitas. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war in etwa normal, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.