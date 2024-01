Vorsicht walten lassen bei China Travel Investment Hong Kong …

Die technische Analyse der China Travel Investment Hong Kong-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,53 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,34 HKD, was einem Unterschied von -12,42 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,38 HKD wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt lag (-2,9 Prozent). Daher erhält die China Travel Investment Hong Kong-Aktie ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erzielte die China Travel Investment Hong Kong-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,99 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -18,65 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,29 Prozent erzielte, lag die Aktie mit einer Unterperformance von 27,28 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die China Travel Investment Hong Kong-Aktie zeigten in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die China Travel Investment Hong Kong-Aktie derzeit eine Rendite von 1,12 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,27 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.