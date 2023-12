Vorsicht walten lassen bei China Southern Airlines (H) (H) …

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an nur zwei Tagen, während an zehn Tagen die negativen Themen überwogen. Besonders in Bezug auf das Unternehmen China Southern Airlines wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion.

Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 7 "Gut"-Signale im Vergleich zu 2 "Schlecht"-Signalen, wodurch dieses Kriterium eine "Gut"-Bewertung erhält. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der China Southern Airlines bei 4,51 HKD, während der aktuelle Kurs bei 3,19 HKD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -29,27 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,62 HKD, was einer Abweichung von -11,88 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Southern Airlines-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 75, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 64,12, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für China Southern Airlines.

Hinsichtlich der Dividende schüttet China Southern Airlines derzeit niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt. Der Unterschied beträgt 8,32 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8,32 %).