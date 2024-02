Vorsicht walten lassen bei China South City …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die China South City-Aktie hat einen RSI-Wert von 70 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 65,28 und der 25-Tage-RSI bei "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China South City-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -58,05 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Abweichungswert von -31,2 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über China South City diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Somit erhält China South City insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.