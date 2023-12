Vorsicht walten lassen bei China Greenland Broad Greenstate …

Der Aktienkurs von China Greenland Broad Greenstate zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Industrie"-Branche. Mit einer Rendite von -36,72 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch innerhalb der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite von China Greenland Broad Greenstate mit 28,35 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -8,37 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber China Greenland Broad Greenstate in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als überwiegend neutral eingestuft. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird die China Greenland Broad Greenstate auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" bewertet. Der Wert des GD200 beträgt 0,14 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,081 HKD liegt, was einer Abweichung von -42,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,11 HKD führt zu einer Abweichung von -26,36 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht" in der technischen Analyse.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Greenland Broad Greenstate einen Wert von 69 auf. Das bedeutet, dass die Börse 69,08 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 209, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.