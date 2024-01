Vorsicht walten lassen bei Cellular Goods …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aussagen darüber ermöglicht, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cellular Goods-Aktie beträgt derzeit 76, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 68,18, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zur Einschätzung einer Aktie zeigte Cellular Goods interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cellular Goods derzeit bei 0,65 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,33 GBP aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -49,23 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,43 GBP, was zu einem Abstand von -23,26 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt eher neutrale Anleger-Stimmung bei Cellular Goods. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.