Vorsicht walten lassen bei Cell MedX …

Die Cell Medx wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,022 USD) um -26,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,03 USD, was einer Abweichung von -26,67 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist und die Aktie von Cell Medx bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Cell Medx derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (89,1%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cell Medx liegt bei 81,48 und führt ebenfalls zur Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet hingegen auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis des RSI.