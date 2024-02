Vorsicht walten lassen bei Cartier …

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. Eine hohe Anzahl von Beiträgen über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage liefern. Basierend auf diesen Faktoren wurde die Aktie von Cartier untersucht.

Die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Ebenso zeigte die Rate der Stimmungsänderung für Cartier eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Cartier bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Stimmung kann auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare auf sozialen Plattformen beeinflusst werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Cartier neutral waren und die Nutzer in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Cartier derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,58 % in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Cartier in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,53 %. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -22,74 % gefallen, was einer Outperformance von +12,21 % für Cartier entspricht. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Cartier in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.