Vorsicht walten lassen bei Carnival …

Die technische Analyse von Carnival-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt deutet auf einen Abwärtstrend hin, da der aktuelle Wert von 17,89 USD unter dem letzten Schlusskurs von 16,85 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -5,81 Prozent. Auf der anderen Seite deutet der 50-Tage-Durchschnitt auf einen Aufwärtstrend hin, da der letzte Schlusskurs (15,31 USD) über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von +10,06 Prozent entspricht. Insgesamt wird Carnival daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auch gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI beträgt 81,14 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch weder auf überkaufte noch auf überverkaufte Bedingungen hin und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen ein Überwiegen von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Carnival eine starke Performance gezeigt, mit einer Rendite von 93,19 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies übertrifft deutlich den Durchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche um 57,02 Prozent und den "Zyklische Konsumgüter"-Sektor um 82,2 Prozent. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie.