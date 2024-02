Vorsicht walten lassen bei C-Bond Systems …

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bezüglich des Unternehmens C-, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der C--Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,0051 USD) weicht damit um -49 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 0,01 USD unter dem letzten Schlusskurs (-49 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die C--Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein schlechtes Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, was sich auch auf die Einschätzungen für Aktien auswirkt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei C- eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für C- liegt der RSI7 aktuell bei 44,83 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,07 ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Insgesamt erhält das C--Wertpapier damit in diesem Abschnitt ein neutrales Rating.