Vorsicht walten lassen bei CVS Health …

Der Aktienkurs von Cvs Health liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor mit einer Rendite von -12,12 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,84 Prozent, wobei Cvs Health mit 19,96 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cvs Health beträgt aktuell 8,92 und liegt damit 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 93. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Cvs Health in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cvs Health von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Zusätzlich wurden 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die Diskussionsintensität im Internet zu Cvs Health wurde als mittel eingestuft, wobei die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung aufweist. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine "Gut"-Bewertung. Daher ist die Einschätzung für die Aktie insgesamt neutral.