Vorsicht walten lassen bei Burley Minerals …

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als sonst, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Burley Minerals-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Burley Minerals zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

Bei der technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Burley Minerals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt. Insgesamt wird die Burley Minerals-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.