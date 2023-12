Vorsicht walten lassen bei BioNano Genomics …

Die Aktie von Bionano Genomics wird in verschiedenen Aspekten bewertet, um Anlegern eine umfassende Analyse zu ermöglichen. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was die Gesamtbewertung weiterhin auf "Schlecht" festlegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bionano Genomics liegt bei 68,33, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin, was die Gesamtbewertung ebenfalls auf "Neutral" festlegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, trotz negativer Diskussionsthemen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Bionano Genomics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,59 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,44 USD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf ein "Schlecht"-Rating hin, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.