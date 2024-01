Vorsicht walten lassen bei Beyond Meat …

Derzeit schüttet Beyond Meat niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Nahrungsmittelbranche. Mit einem Unterschied von 4,08 Prozentpunkten (0 % gegenüber 4,08 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ein wichtiger Maßstab für die Bewertung von Aktien. Nach einer Untersuchung der Aktie von Beyond Meat auf Basis von Beitragsanzahl und Diskussionsintensität ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beyond Meat beträgt aktuell 5465,7 und liegt damit um 14488 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Aus heutiger Sicht wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beyond Meat liegt bei 64,57, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 40. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.